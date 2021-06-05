Музыканты превратили в симфонию злобное мяуканье кота

Музыканты со всего мира превратили злобное мяуканье кота в полноценную симфонию. Видео опубликовано на YouTube.

Ролик с котом, который злобно мяукал от движений хозяина, завоевал популярность в TikTok в мае. Видео заинтересовало пользователя The Kiffness из ЮАР. Он наложил звук на биты и бас, а также добавил вокал: «Я — человек, а ты — кот, мы создаем музыку и это факт. Я ненавижу слышать тебя, кричащего от страха, но не волнуйся, я с тобой».

Видео композиции собрало 4,6 миллиона просмотров в TikTok и 1,4 миллиона на YouTube. После этого The Kiffness выпустил полную версию трека. В работе одиноко сидящий кот смотрит с обрыва на Сатурн.

На композицию обратили внимание не только интернет-пользователи, но и другие музыканты. Теперь они записывают дуэты с котом и The Kiffness. Сначала появилась скрипка в исполнении Аманды Барбальо из Бразилии, потом укулеле от Кристова Грона из Чехии, затем флейта от Аксиньи Хоменко из России. Также записан еще один вокал от Рейчел Соломон из США и представлена гитара с барабанами от Бенджамина Гегеле из Германии.

В итоге получилась целая симфония, которую The Kiffness опубликовал на стриминговых платформах. Сам музыкант не остановился на создании песни с животными и объединил Blinding Lights от The Weeknd с чихающим котом.