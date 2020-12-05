Музыкант выпустил альбом Ok Google Play Music, чтобы больше заработать. Названия песен не уступают

Музыкант Drumkoon выпустил альбом, название которого состоит из голосового запроса Ok Google Play Music («Окей, Google, включи музыку»). Треки в нем также включают популярные голосовые запросы.

Об этом сообщило издание vc.ru. Артист сделал это, чтобы больше заработать. Теперь при голосовых запросах стриминговые сервисы начинают проигрывать его песни, а он получает дополнительные деньги за то, что их прослушивают.

Названия его треков звучат как Hey Google Play Christmas Music («Привет, Google, включи рождественскую музыку»), Hey Google Play Sleep Music («Привет, Google, включи музыку для сна»), Hey Google Play Cooking Music («Привет, Google, включи музыку для готовки»). Такую же подборку он сделал с голосовыми помощниками Alexa и Siri.

Песни Drumkoon были найдены на таких сервисах, как Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, «Яндекс.Музыке» и VK Music.

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