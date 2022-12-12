Интересное 12 декабря 2022, 17:04 Музыкант Стас Костюшкин рассказал, возможно ли воссоединение группы «Чай вдвоем» Музыкант Костюшкин заявил, что воссоединение группы «Чай вдвоем» остается под вопросом

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На данный момент нет однозначного ответа о том, воссоединится ли группа «Чай вдвоем». Такой информацией поделился один из бывших солистов коллектива Стас Костюшкин. Об этом сообщил «Абзац».

Ранее СМИ растиражировали информацию о том, что коллектив может воссоединиться в следующем году. В своих заявлениях они опирались на слова второго музыканта Дениса Клявера.

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Однако Костюшкин заявил, что на данный момент решить вопрос о воссоединении группы не удалось. Он рассказал, что накануне действительно пригласил бывшего коллегу на съемки клипа, посвященного Новому году. Однако участие в проекте музыканты принимали как самостоятельные артисты.

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«Мы придумали сделать коллаборацию как отдельные артисты — Костюшкин и Клявер — для всех поклонников „Чая вдвоем“. Думаем, что это будет очень интересно и уж точно очень громко, ну, а дальше посмотрим на реакцию людей», — отметил Костюшкин.

Коллектив «Чай вдвоем» получил известность благодаря песням «День рождения», «Ласковая моя», «Ты не одна». Группа прекратила свое существование в 2012 году.