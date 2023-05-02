Интересное 02 мая 2023, 23:34 Музыкант Найк Борзов высказался о конкурсе «Нашествие: Молодые ветра» Музыкант Найк Борзов: конкурс «Нашествие: Молодые ветра» поможет развиваться музыкантам

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Всероссийский музыкальный конкурс «Нашествие: Молодые ветра» начался 3 апреля. Музыкант Найк Борзов высказался об этом мероприятии. Об этом сообщило ИА НСН.

Прием заявок на конкурс продлится до 15 мая. Борзов подчеркнул, что подобные мероприятия стимулируют молодых музыкантов развиваться в творчестве и достигать успеха, написал RT.

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«Для многих музыкантов это хорошая возможность не только „засветиться“, но и просто поиграть, „обкатать“ программу на большом количестве людей», — отметил он.