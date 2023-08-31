Интересное 31 августа 2023, 19:08 Музыкант Клявер рассказал, что группа «Чай вдвоем» распалась из-за творческого тупика

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Группа «Чай вдвоем» имела большую популярность в начале 90-х. Однако в 2012 году коллектив распался. Певец Денис Клявер рассказал, что послужило причиной. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Музыкант признался, что на тот момент группа столкнулась с творческим кризисом. Он вместе со своим коллегой Стасом Костюшкиным оказался заложником одного жанра, что поспособствовало распаду коллектива.

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Порядка 10 лет музыканты не общались и развивали сольную карьеру. Однако накануне они объявили о возможном воссоединении, написало utro.ru.