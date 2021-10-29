Музыкант Dr. Dre напишет музыку для новой GTA

Рэпер Snoop Dogg заявил, что написать саундтрек к новой версии культовой игры Grand Theft Auto может американский музыкант Dr. Dre. По его словам, он также будет принимать участие в создании новой композиции. Об этом рассказало издание Rolling Stone.

«Я знаю, что он в студии. Я знаю, что он делает чертовски крутую музыку. И некоторые его треки связаны с GTA, которая выйдет в будущем. Я думаю, что таким образом он и выпустит свою музыку, через GTA», — процитировало РИА ФАН слова рэпера.

Американская компания Rockstar Games, являющаяся разработчиком игры, пока не прокомментировала причастность Dr. Dre к разработке новой версии GTA. Пока неизвестно, будут треки рэпера использованы для GTA 6 или для ремастера The Trilogy — The Definitive Edition.