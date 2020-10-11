Музыкальный критик объяснил любовь россиян к шоу «Голос»

Российские зрители жаждут увидеть хороших исполнителей, поэтому им так полюбились музыкальные шоу, в том числе «Голос».

«Современные поп-певцы представляют некое ненормальное, искаженное искусство. Искусство должно отвечать потребностям людей, многие находят там что-то знакомое», — рассказал музыкальный критик Александр Волков в беседе с ИА Nation News.

Он объяснил, что большинство современных исполнителей не удовлетворяют потребности слушателей. Из-за «развращенности медийной сферы» они скорее хотят растревожить и зацепить зрителей.

Такие шоу, как «Голос», наоборот, позволяют увидеть талантливых и качественных исполнителей. Поэтому их так часто показывают по телевизору.

Ранее стало известно, что новый альбом Леонида Агутина выдвинули на «Грэмми» в пяти номинациях. Ранее никто из российских эстрадных исполнителей на эту премию не номинировался. Правда, классические музыканты из России многократно становились лауреатами «Грэмми», а в 2004 году премию получил первый президент СССР Михаил Горбачев — за озвучивание музыкальной сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк».