Музыкальный критик Марголис назвал Гарика Сукачева одним из лучших исполнителей 2021 года

Музыкальный журналист и писатель Михаил Марголис назвал лучших исполнителей 2021 года. В этот список попали рэпер Oxxxymiron, Земфира и Гарик Сукачев. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Работы Оксимирона привлекают внимание только с точки зрения того, что он очень долго молчал. И это сейчас наиболее востребованный жанр. При этом все равно выпуск альбома Гарика Сукачева не менее интересен, но более взрослой аудитории, которая слушает такого рода музыку», — отметил музыкальный критик.

Он подчеркнул, что Земфира также интересна более старшей аудитории. По его словам, все три исполнителя являются в равной степени актуальными и востребованными. Их отличие заключается лишь в том, что музыкальные работы нацелены на разную аудиторию.

Ранее первую эфирную песню певицы Земфиры опубликовали в Сети. Сообщается, что песню записали в конце 90-х годов. На тот момент еще неизвестная певица работала диджеем на радиостанции и занималась рекламными роликами.