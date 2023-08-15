Интересное 15 августа 2023, 18:55 Музыкальный критик Бабичев заявил, что популярность Цоя обусловленна темами его песен

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Песни Виктора Цоя остаются популярными и по сей день. Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, в чем секрет успеха. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснил, что песни Цоя и по сей день остаются актуальными благодаря поднимающимся в них темам. Также музыку, написанную исполнителем, легко слушать. Бабичев отметил, что Цой является поводом для гордости многих жителей стран СНГ, так как люди до сих пор собираются компаниями и исполняют его песни.

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«Это история про культовую личность без срока давности», — отметил Бабичев.