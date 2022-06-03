Музыкальный форум проведут во Владивостоке

Дальневосточный музыкальный форум (ДВМФ) состоится во Владивостоке. Мероприятие проведут в Кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), а также на концертных площадках города. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ИА PrimaMedia.

Город планируют сделать восточной музыкальной столицей РФ. Еще одной целью мероприятия является создание площадки для культурного обмена с представителями Азиатско-Тихоокеанского региона. Фестиваль пройдет с 30 июня по 3 июля.