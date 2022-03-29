Музыкальный фестиваль Park Live пройдет в 2023 году

Музыкальный фестиваль Park Live, который должен был пройти в Москве в 2022 году, не состоится. Мероприятие перенесли на 2023 год. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на официальный сайт Park Live.

Все покупатели смогут вернуть свои билеты до 1 июня. При этом оставленные билеты будут актуальны в 2023 году.

Мероприятие должно было состояться в парковой зоне спортивного комплекса «Лужники» в период с июня по июль 2022 года. В фестивале планировали принять участие такие группы, как My Chemical Romance, Sum 41, Placebo, Gorillaz, Grandson и Deftones.