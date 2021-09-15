Музыкальная тема из игры про Соника обзавелась текстом

Автор оригинального саундтрека для игры Sonic the Hedgehog Масато Накамура сделал перевыпуск музыкальной темы Green Hill Zone. Теперь у нее появился официальный текст. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Eurogamer.

Песню исполнила популярная J-pop группа Dreams Come True. Также к 30-летию игровой вселенной Соника выпустили полноценный клип на трек. Песня получила название «На зеленом холме». В клипе использовано много отсылок к популярному мультсериалу: это и обувь главного героя, и знаменитые интерактивные компьютеры, и табличка в финале. «Я испытываю сильную ностальгию. Работа композитора первого „Соника“ уникальна. Я счастлив», — написал в своем Twitter-аккаунте бывший директор студии Sonic Team Юджи Нака.