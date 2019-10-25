Мужчины в подгузниках, гольфах и чепчиках прогулялись по улицам Уфы

Мужчины оказались под прицелом камер очевидцев, их выходка стала достоянием Сети.

Пользователи по-разному отреагировали на событие. Кто-то предположил, что мужчины участвуют в каком-то тренинге по личностному росту. Однако другие уфимцы возмутились.

«Эти ребята потеряли свою честь, мужчинами их никак не назовешь», — написал один из комментаторов.

Как отметил сайт ToDay News Ufa, подобные инциденты на улицах Уфы уже происходили ранее.