Мужчины в подгузниках, гольфах и чепчиках прогулялись по улицам Уфы
По центральным улицам Уфы прошлась необычная делегация из полуголых молодых людей, сообщил портал «Дни.ру».
Мужчины оказались под прицелом камер очевидцев, их выходка стала достоянием Сети.
Пользователи по-разному отреагировали на событие. Кто-то предположил, что мужчины участвуют в каком-то тренинге по личностному росту. Однако другие уфимцы возмутились.
«Эти ребята потеряли свою честь, мужчинами их никак не назовешь», — написал один из комментаторов.
Как отметил сайт ToDay News Ufa, подобные инциденты на улицах Уфы уже происходили ранее.