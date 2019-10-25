  • Мужчины в подгузниках, гольфах и чепчиках прогулялись по улицам Уфы

    25 октября 2019, 15:38

    Ирина Нагайникова

    По центральным улицам Уфы прошлась необычная делегация из полуголых молодых людей, сообщил портал «Дни.ру».

    Мужчины оказались под прицелом камер очевидцев, их выходка стала достоянием Сети.

    Пользователи по-разному отреагировали на событие. Кто-то предположил, что мужчины участвуют в каком-то тренинге по личностному росту. Однако другие уфимцы возмутились.

    «Эти ребята потеряли свою честь, мужчинами их никак не назовешь», — написал один из комментаторов.

    Как отметил сайт ToDay News Ufa, подобные инциденты на улицах Уфы уже происходили ранее.