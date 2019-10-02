Мужчины показали национальные костюмы на конкурсе красоты, и получилось горячо. Фотогалерея

Ежегодный конкурс красоты Mister Global впервые был проведен в 2014 году. С его первого выпуска более 60 стран прислали своих представителей.

В этом году в нем победил Джон Ву Ким (Jong Woo Kim) из Южной Кореи. 23-летний студент полицейского управления обошел остальных 37 участников. Он был коронован 26 сентября 2019 года в Бангкоке (Таиланд), где проходил конкурс.

На втором месте оказался участник из Швейцарии — Кенан Мурсели, третье место у представителя Туниса Хуссема Саиди. В пятерку лучших также вошли испанец и индонезиец.