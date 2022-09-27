Мужчины дали советы, которые помогут не разрушить отношения | 360°

Интересное 27 сентября 2022, 18:02 Поделиться Telegram

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Viber Мужчины дали советы, которые помогут не разрушить отношения

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Некоторые аспекты отношений способны не укрепить их, а, напротив, разрушить. Мужчины рассказали, от чего стоит отказаться, чтобы сохранить любовь между партнерами. Об этом сообщил «Профиль».

Во время конфликта многие женщины стараются как можно скорее выяснить отношения. Однако порой стоит дать своему партнеру время на размышления. Мужчинам бывает сложно сосредоточиться в моменты, когда их возлюбленная начинает плакать. Если разговор дошел до критической точки, стоит отложить его на какое-то время.

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Кроме того, не стоит сильно ограничивать мужчину в отношениях. Им свойственно заглядываться на других, однако это совершенно не значит, что партнер будет вам изменять, передали Nation News.

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Порой многие женщины отказываются от секса на первом или втором свидании, потому что бояться, что потенциальный партнер может посчитать их легкодоступными. В действительности же уверенный в себе мужчина не увидит в этом подвоха, а воспримет это как возникшую «химию».

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