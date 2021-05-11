Мужчина женился 16 раз и стал отцом 151 ребенка. Останавливаться на этом он не намерен

Житель Зимбабве 66-летний Мишек Няндоро женился 16 раз и стал отцом 151 ребенка. Сейчас мужчина планирует свою 17-ю свадьбу, сообщило Daily Mail.

Мишек Няндоро живет в районе Мбире. Мужчина утверждает, что полигамная семья — это проект, который он начал в 1983 году. На сегодня 50 из его детей учатся в школе, шестеро служат в Национальной армии Зимбабве, двое работают в полиции, еще 11 детей заняты в других профессиях. Замуж вышли уже 13 из его дочерей, а женились 23 сына. Один из сыновей Няндоро пошел по стопам отца и завел четырех жен.

По мнению мужчины, его проект уже начал приносить плоды: дети каждый день преподносят отцу подарки, а также помогают финансово. Няндоро рассказал, что каждая из его жен старается готовить самую вкусную пищу, потому что, согласно правилу, он ест только то, что ему нравится, а невкусные блюда выбрасывает. При этом мужчина уточнил, что жены на такое его поведение не обижаются, а, напротив, учатся готовить лучше.

На своей 16-й жене Няндоро женился в 2015 году. Он планировал жениться еще раз, но из-за финансовых трудностей в семье не смог это сделать. Сейчас ситуация наладилась, и мужчина планирует жениться снова. Подходящую спутницу он уже встретил. Торжество планируется провести в июне.

По словам Няндоро, если экономика стабилизируется, то в 2022 году у него будет на две-три жены и на несколько детей больше.

По мнению мужчнины, только Бог вправе решать, сколько ему суждено иметь жен и детей. Его семья в основном занимается сельским хозяйством. Правительство недавно выделило ему 93 гектара земли недалеко от гор Мвурви.