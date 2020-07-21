Мужчина узнал об измене жены при помощи телефона и Wi-Fi-роутера

Он запомнил имя одного из ее приятелей по переписке. В последнее время у него с возлюбленной часто случались ссоры. Мужчина решил удостовериться, что в их доме не было посторонних людей. Для этого он посмотрел список устройств, которые подключались к роутеру, пишет сайт «Дни.ру».

Герой рассказа заметил, что к устройству присоединялся iPhone. Имя пользователя совпало с новым другом его супруги. В ответ на вопросы жена не призналась в неверности и заявила, что это совпадение. В настоящий момент неизвестно, в каких отношениях находятся муж и жена.