Мужчина столкнулся с огромной акулой-людоедом и выжил

С подводной хищницей мужчина столкнулся во то время как занимался подводной рыбалкой. Акула подплыла к нему слишком близко всего в 30 метрах от берега. Тогда мужчина криком предупредил своего находящегося поблизости товарища об опасности.

Акула приблизилась к рыбаку почти вплотную, тот приготовился защищаться с помощью гарпуна — острого броскового копья для морского промысла. Мужчина нацелился им акуле в морду. Та неожиданно развернулась и уплыла. Австралиец после безопасно выбрались на берег.

Ранее сообщалось, что молодой человек погиб из-за атаки акулы во время серфинга. Его вытащили на берег и оказали первую помощь. Несмотря на это, он скончался от полученных травм прямо на месте.