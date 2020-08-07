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    07 августа 2020, 11:54

    Мужчина, собравшийся сделать предложение девушке, случайно сжег квартиру

    Полина Петрова

    Житель Великобритании Альберт Ндреу, который собирался сделать предложение своей девушке Валерии Мадевич, случайно сжег собственную квартиру.
    Мужчина, собравшийся сделать предложение девушке, случайно сжег квартиру

    Молодой человек четыре часа украшал комнату цветами и воздушными шарами. Он расставил свечи, выложив из них фразу «Marry me?» и зажег их. Сюрприз был готов, и парень пошел на свидание со своей возлюбленной.

    Когда пара вернулась домой, из квартиры доносился запах, и уже был виден дым. На место приехали пожарные, сохранить жилье в прежнем виде не удалось, оно целиком выгорело. Британец оказался неуклонен в своем намерении и сделал любимой предложение посреди покрытой пеплом квартиры, пишет сайт «Мир 24».

    «Он сказал, что напортачил, подпалив дом, но, несмотря на это, спросил, выйду ли я за него замуж. Я сказала: да», — рассказала девушка.

    В настоящий момент жених и невеста живут у двоюродного брата Альберта. Пара ждет информации от страховщиков.

    Новости SMI.FM