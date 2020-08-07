Мужчина, собравшийся сделать предложение девушке, случайно сжег квартиру

Житель Великобритании Альберт Ндреу, который собирался сделать предложение своей девушке Валерии Мадевич, случайно сжег собственную квартиру.

Молодой человек четыре часа украшал комнату цветами и воздушными шарами. Он расставил свечи, выложив из них фразу «Marry me?» и зажег их. Сюрприз был готов, и парень пошел на свидание со своей возлюбленной.

Когда пара вернулась домой, из квартиры доносился запах, и уже был виден дым. На место приехали пожарные, сохранить жилье в прежнем виде не удалось, оно целиком выгорело. Британец оказался неуклонен в своем намерении и сделал любимой предложение посреди покрытой пеплом квартиры, пишет сайт «Мир 24».

«Он сказал, что напортачил, подпалив дом, но, несмотря на это, спросил, выйду ли я за него замуж. Я сказала: да», — рассказала девушка.

В настоящий момент жених и невеста живут у двоюродного брата Альберта. Пара ждет информации от страховщиков.