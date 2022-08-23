Мужчина сбежал на самодельном плоту от жены в Нижнекамске

В Нижнекамске спасатели вызволили из воды мужчину, который пытался скрыться от жены на импровизированном плоту. Об этом телеканалу НТР 24 рассказал начальник спасательной станции Ильдар Миннегалиев.

На городском пляже у Камы спасатели во время дежурства заметили с центрального наблюдательного поста странный плавучий объект. Тот отчалил от берега у базы отдыха «Дубки». В бинокль спасатели разглядели человека.

«Была подана спасательная тревога, и два спасателя на моторной лодке выдвинулись в направлении дамбы», — рассказал Миннегалиев.

В результате выяснилось, что мужчина отдыхал с компанией в «Дубках», после чего решил напугать жену, тайком от нее уплыв. Спасатели вернули шутника обратно на сушу и отпустили. Медицинская помощь ему не понадобилась.

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