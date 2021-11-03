Мужчина рассказал, что шесть лет назад заменил домашнего питомца жены

Пользователь Reddit признался в том, что шесть лет назад в секрете от своей супруги заменил ее злобную кошку. Вместо нее он поселил дома более покладистое животное. Об этом сообщила «Газета.ru».

«У нее был полностью черный кот, который был чрезвычайно агрессивен. Он царапал всех, шипел на всех и половину времени не пользовался лотком. Моя жена настаивала на том, чтобы заставить его вести себя лучше», — поделился мужчина.

Мужчина рассказал, что в какой-то момент жена уехала из дома на несколько дней. Кошка начала вести себя максимально конфликтно, из-за чего он решил обратиться в приют для животных и заменить одного кота на другого. Супруга хитреца не заметила подмену даже спустя шесть лет.