Мужчина организовал собственное похищение, чтобы прогулять работу

Брэндон Соулз из Аризоны захотел уйти с работы в середине дня, поэтому проделал изощренный трюк — он организовал собственное похищение, написал портал «Ридус».

Мужчина связал себя, лег на обочине дороги и ждал, когда его обнаружат. В итоге американца нашла полиция. Он заявил, что его похитили двое неизвестных в масках. По версии жителя США, его ударили по голове, закинули в авто, а потом выбросили неподалеку от водонапорной башни в городе Кулидж. Мужчина уточнил, что это произошло из-за денег отца, которые спрятаны в разных районах.

Стражи порядка проверили записи с камер видеонаблюдения на шинном заводе, где работал «пленник». Потом мужчину вызвали на допрос, в ходе которого он признался, что сочинил историю с похищением. Он пояснил, что хотел уйти с работы на один день.

«Он сообщил нам, что сначала засунул себе в рот бандану, затем снял свой собственный ремень и связал им руки. Потом он лег на землю и покатился в сторону дороги, где его смогли бы найти», — рассказал один из сотрудников местной полиции Марк Терсеро.

В тот же день Брэндона арестовали из-за ложного заявления в полицию. Спустя время его отпустили. Дорога на работу для беглеца теперь закрыта.