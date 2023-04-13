Интересное 13 апреля 2023, 03:27 Мужчина нашел огромного паука в связке купленных бананов Огромный паук в связке купленных бананов из Доминиканы напугал британца Pixabay

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Житель города Виндзор в Великобритании купил в супермаркете связку бананов и обнаружил там огромного паука. Насекомое оказалось представителем самого крупного вида на планете — крабовым пауком, уточнил The Sun.

Как рассказал покупатель, от страха он чуть не упал, отпрянув от находки. Но после взял себя в руки и изловил нежданного гостя в пластиковый контейнер. «Сюрприз» он отнес в службу дезинсекции супермаркета. «Гость» на деле оказался беременной самкой паука, которая прибыла в Британию из Доминиканской республики.

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Паучиху отправили в зоологическое общество Лондона. Специалисты пояснили, что эти пауки часто прячутся в бананах. Для человека их укус не смертелен, но может вызвать реакцию в виде учащенного сердцебиения, тошноты, головных болей.

Покупателю принесли извинения и дали 100 фунтов стерлингов (10,2 тысячи рублей) в качестве компенсации. Однако мужчину не устроила эта сумма. Он посчитал, что паучиха могла укусить его, защищая потомство.

Ранее сообщалось, что в Центральном Квинсленде в Австралии ученые обнаружили новый вид гигантского ядовитого паука. Членистоногие получили название Euoplos dignitas, ученые не исключают, что это исчезающий вид.