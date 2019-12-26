Мужчина из мести сделал тату с портретом храпящей жены. Теперь ему грозит «ответный удар»

Семейную жизнь 40-летнего мойщика окон Джеймса МакГроу и его 37-летней жены Келли точно нельзя назвать рутинной. На протяжении уже 24 лет супруги постоянно разыгрывают друг друга. Например, некоторое время назад британка сделала своему возлюбленному дурацкую стрижку.

Спустить жене это с рук, Джеймс не смог. Он решил отомстить и вытатуировал на своем бедре портрет Келли, на котором она изображена храпящей с открытым ртом. Татуировка была срисована с фотографии, сделанной, когда супруга Джеймса спала.

Месть супруга привела Келли в ужас. Она заявила, что Джеймс перешел все границы. Но обижаться долго на мужа она не стала, вместо этого Келли решила мстить, и для этого, по ее словам, ей придется придумать что-то очень плохое.

На татуировке Джеймс добавил ей лишних подбородков, подчеркнула Келли. Она заметила, что ненавидит эту фотографию и не может смотреть на тату мужа без смеха.