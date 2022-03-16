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    16 марта 2022, 13:55

    Байден забыл, кому принадлежит статус мужа первой леди

    Президент США Джо Байден оговорился, назвав Камалу Харрис первой леди Америки

    Анна Усачева

    Президент США Джо Байден оговорился во время выступления на официальном мероприятии в Белом доме. Он объяснил отсутствие вице-президента Камалы Харрис тем, что муж первой леди заразился коронавирусом», — сообщают РИА «Новости». Супруга президента подсказала ему, что муж первой леди — он сам.

    Байден забыл, кому принадлежит статус мужа первой леди

    Байден допустил оговорку, объясняя отсутствие супруга Харрис Дугласа Эмхоффа на официальном мероприятии Белого дома. «Немного изменился порядок среди присутствующих на сцене: муж первой леди заразился коронавирусом», — сказал президент США. Его быстро поправила сидевшая рядом супруга. Она напомнила Байдену о том, что этот статус носит он сам. Президент США согласился с замечанием жены и перевел оговорку в шутку.

    По словам Байдена, Эмхофф хорошо себя чувствует. Тестирование вице-президента США на наличие коронавирусной инфекции показало отрицательный результат. Она продолжит сдавать тесты на регулярной основе.

    Количество заболевших коронавирусом в США показывает отрицательную динамику с середины января 2022 года. По состоянию на 15 марта выявлено 25 489 новых заражений коронавирусом и зарегистрировано 1 508 летальных случаев.

    Федеральный оперативный штаб РФ заявляет, что в России эпидемиологическая обстановка улучшается. Наибольший объем случаев заражения пришелся на середину февраля. Показатели середины марта сопоставимы с данными января. Это позволило российским властям снять ряд ограничений. С 15 марта москвичи могут отказаться от ношения масок, а с 9 марта возобновлены авиаперелеты в некоторые страны.