Байден забыл, кому принадлежит статус мужа первой леди

Президент США Джо Байден оговорился во время выступления на официальном мероприятии в Белом доме. Он объяснил отсутствие вице-президента Камалы Харрис тем, что муж первой леди заразился коронавирусом», — сообщают РИА «Новости». Супруга президента подсказала ему, что муж первой леди — он сам.

Байден допустил оговорку, объясняя отсутствие супруга Харрис Дугласа Эмхоффа на официальном мероприятии Белого дома. «Немного изменился порядок среди присутствующих на сцене: муж первой леди заразился коронавирусом», — сказал президент США. Его быстро поправила сидевшая рядом супруга. Она напомнила Байдену о том, что этот статус носит он сам. Президент США согласился с замечанием жены и перевел оговорку в шутку.

По словам Байдена, Эмхофф хорошо себя чувствует. Тестирование вице-президента США на наличие коронавирусной инфекции показало отрицательный результат. Она продолжит сдавать тесты на регулярной основе.

Количество заболевших коронавирусом в США показывает отрицательную динамику с середины января 2022 года. По состоянию на 15 марта выявлено 25 489 новых заражений коронавирусом и зарегистрировано 1 508 летальных случаев.

Федеральный оперативный штаб РФ заявляет, что в России эпидемиологическая обстановка улучшается. Наибольший объем случаев заражения пришелся на середину февраля. Показатели середины марта сопоставимы с данными января. Это позволило российским властям снять ряд ограничений. С 15 марта москвичи могут отказаться от ношения масок, а с 9 марта возобновлены авиаперелеты в некоторые страны.