Муж украл у жены счастливый лотерейный билет

По словам 23-летней девушки, они с 34-летним мужем вместе работали на местной фабрике и иногда участвовали в лотерее, покупая билеты. Позже выяснилось, что один из лотерейных билетов, который выбрала Порнтида Чамнанвет, оказался выигрышным.

По счастливому билету тайка могла забрать шесть миллионов бат, что составляет примерно 13 миллионов рублей. Пара договорилась поровну разделить выигранные деньги.

Супружеская пара обратилась в полицейский участок, чтобы зарегистрировать победу. Со временем мужчина решил, что половины выигрыша ему будет недостаточно. Он потребовал у жены четыре миллиона от шести, однако девушка отказалась. В результате супруг украл выигрышный билет и сбежал из съемной квартиры.

Порнтида Чамнанвет попросила сотрудников полиции принять меры. Если бы муж получил деньги без супруги, его могли бы признать виновным в незаконном присвоении. За такое преступление грозит до трех лет тюрьмы.

В конце концов, мужчина все-таки самостоятельно вернулся к жене.