Порноактрисы устроили провокационный фотосет в музейном самолете

Как рассказали сотрудники исторического музея, порностудия Banged Babes арендовала воздушное судно за 100 фунтов стерлингов (примерно 8,2 тысячи рублей). В самолете должны были состояться съемки купальников.

«Удивительно, как им удалось снять подобное в месте, пропитанном военной историей, — посетовал собеседник издания, отметив, что ведь рядом ходили дети. На фотографиях, которые были опубликованы в Instagram-аккаунте banged_air. Девушки, на которых надеты откровенные наряды, вызывающе позируют на камеру.

Как подчеркнули представители исторического музея, они не имели представления, что происходило на борту Vickers Viscount. Управляющая музея Дайан Джеймс заверила, что если бы они знали, что происходило на борту воздушного судна, они бы немедленно это остановили.

«Они нас подставили», — заявила Джеймс.

В откровенной фотосессии принимали участия порнозвезды Кристина Мэй, Эмили Блейк и Бетани Адамс.