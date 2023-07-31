Интересное 31 июля 2023, 18:52 Музей военно-морской славы появился в Кронштадте

Читать 360tv в

В Кронштадте открылся Музей военно-морской славы. Об этом сообщил ОТР.

Экспозиции разместились на двух этажах. На первом можно увидеть винт от самолета времен первой мировой войны и медицинские протезы XX века. Второй же отвели под ядерные технологии, современную авиацию, атомный ледокольный флот.

Реклама

Во время создания выставки применялись иммерсивные технологии. Посетители могут прикасаться к экспонатам и взаимодействовать с фрагментами. С воссозданной капитанской рубки ледокола посетители могут провести судно сквозь льды Арктики.