Музей Победы создал выставку в честь участников спецоперации на Украине

Музей Победы организовал выставку «Герои Донбасса». Она посвящена 15 российским военным, которые приняли участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщило ИА НСН.

Выставка стартовала 24 марта. В качестве организатора выставки выступило московское отделение партии «Единая Россия». На мероприятии в честь открытия экспозиции побывали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, депутат Мосгордумы от «Единой России», координатор проекта «Историческая память» в Москве Евгений Герасимов. Кроме того, выставку продемонстрировали ветерану Великой Отечественной войны Борису Уткину.

Картаполов отметил, что в столь непростое время людям необходимо рассказывать правду.