Музей науки и техники построят в Бийске

Бийский планетарий подвергнут масштабной реконструкции. Об этом сообщило издание «Наш Бийск».

Представители крупных предприятий города поспособствуют проведению ремонта и закупке нового современного оборудования. На данный момент основная часть работ подошла к концу.

Директор планетария Ирина Тискович рассказал, каким изменениям подвергнут верхнее помещение музея. Для этого потребуется помощь научных работников города.

«Музей-выставка, который существовал здесь ранее, конечно дорог планетарию и останется в его истории. Но, в связи с такими глобальными изменениями всего нашего учреждения, мы приняли решение и изменить формат музея. Это будет музей науки и техники нашего города, раскрывающий весь творческий потенциал наукограда и историю его научной жизни», — передали слова директора центра детского научного творчества «Космотех» Руслана Емельянова Nation News.

Сотрудники планетария провели встречу с руководителями ЗАО «Эвалар», ООО «Специалист», АО «НПП «Алтайспецпродукт», АО «БПО «Сибприбормаш», «БОЗ», АО «ФНПЦ «Алтай». Кроме того, к беседе присоединился советник РАН, научный руководитель ИПХЭТ СО РАН, академик РАН Геннадий Викторович Сакович. Он находился у самых истоков планетария.