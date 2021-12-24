Мусоросжигательный завод построят в Башкирии

В Башкирии планируют построить мусоросжигательный завод. Такую информацию озвучили в ходе пресс-конференции, посвященной проблемам экологической безопасности. Об этом сообщило ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство природопользования и экологии Башкирии.

Помимо Башкирии, подобные заводы возведут еще в восьми регионах. Реализацией проекта займется компания РТ-Инвест. Сейчас идут поиски подходящей площадки. Завод будет расположен рядом с мусорным полигоном в Черкассах в Уфимском районе или в Краснокамском районе.