Мумию в традиционной одежде нашли в Якутии

Тело женщины мумифицировалось естественным образом из-за здешнего климата.

Ученые Академии наук республики Саха, которые обнаружили захоронение, сначала предположили, что останки принадлежат жительнице Ленского острога — первого русского поселения в Якутии. Его основали в 1630-х годах. Однако часть одеяния покойной оказалась сшита не в ручную. Ученым пришлось сдвинуть временные рамки. Сейчас предполагается, что захоронение относится к XIX веку.

На женщине сохранились меховое белье (якутская традиционная одежда), чулки до бедер и мягкие сапоги из кожи коровы или лошади. На ее груди оказался христианский крест.

Экспедиция посчитала, что женщина принадлежала к местному коренному народу. Однако требуется генетическая экспертиза, чтобы точно установить это.

Отделять голову усопшей для лабораторных исследований ученые не стали по этическим соображениям.