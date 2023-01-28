28 января 2023, 03:00
Мультсериал «Симпсоны» продлили еще на два сезона
Телеканал Fox заказал разработку еще двух сезонов мультсериала «Симпсоны»
Американский телеканал Fox заказал еще по два сезона мультсериалов «Симпсоны», «Бургеры Боба» и «Гриффины» на 2024–2025 годы. Об этом сообщило издание Variety.
Для «Симпсонов» это будут рекордные 35-й и 36-й сезоны. Мультсериал стал самым длинным анимационным шоу и самым продолжительным ситкомом в истории телевидения США.
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«Этим трио мы отмечаем превосходство анимации, наше давнее партнерство с 20th Television, а также блестящих создателей мультсериалов и невероятную озвучку», — сказал представитель Fox Майкл Торн.
По его словам, «Симпсоны» радуют зрителей уже более 30 лет. Все три сериала входят в десятку лучших комедий нынешнего сезона.
Ранее в Сети появились мемы о «Симпсонах». Пользователи уверены, что создатели анимационного шоу предсказали опасную для человека оспу обезьян.
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