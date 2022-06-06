Мультфильм «Три кота и море приключений» стал лидером кинопроката в минувший уикенд в РФ

В минувшие выходные российский мультфильм «Три кота и море приключений» собрал 39 миллионов рублей, став лидером кинопроката в РФ и странах СНГ. Об этом написал сайт kinobusiness.com.

Всего с начала премьеры мультик «Три кота и море приключений» собрал 53 миллиона рублей, сообщила «Свободная пресса».

Популярностью среди зрителей также пользуются «Мой папа — вождь», «Артек. Большое путешествие», «Своя война: шторм в пустыне» и «Коати. Легенда джунглей».