Стала известна тройка лидеров российского кинопроката в минувший уикэнд. На первое место выбился полнометражный мультфильм «Босс-молокосос — 2». Об этом рассказало ИА Nation News.

Семейной кинокартине удалось заработать с 19 по 22 августа 273 миллиона рублей. Среди всех стран СНГ цифра достигла 391,5 миллиона рублей. Премьера фильма состоялась 14 августа.

Второе место в рейтинге занял комедийные боевик «Главный герой». Главную роль в нем сыграл голливудский актер Райан Рейнольдс. Создатели кинокартины смогли заработать в минувшие выходные более 141 миллиона рублей только на территории России.

На третье место опустился «Отряд самоубийц: Миссия навылет», который ранее занимал лидирующие позиции. Его кассовые сборы составили 45,7 миллиона рублей. Режиссером этого фильма является Джеймс Ганн.