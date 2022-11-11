Интересное 11 ноября 2022, 03:03 Мукомольный завод откроют в Санкт-Петербурге

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Мукомольный завод построят в Санкт-Петербурге до конца 2023 года. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на официальный портал госзакупок Смольного.

Завод появится на проспекте Обуховской Обороны в Невском районе. Стоимость работ составит 154 миллиона рублей. Заявки от подрядчиков будут принимать до 22 ноября.

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Специалисты возведут корпус с мельницей и производственной лабораторией, корпус хранения готовой продукции, линии производства, склады, эстакады аэрозольного транспорта. Кроме того, там появятся котельные и площадки для тягачей.

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