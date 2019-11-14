Агафья Лыкова рассказала, что для хлеба, который долго останется свежим, нужны «доля пшеничной муки, две доли ржаной муки с закваской и молитва». Через неделю буханка все еще не зачерствеет.

В доме отшельницы действуют старообрядческие правила. Например, не используются спички. По здешним обычаям, разведенный в печи огонь нужно постоянно поддерживать.

Каждое утро Лыковой начинается с молитвы. Женщина просыпается в семь утра и читает акафисты, а затем берется за работу. Она призналась, что «за помощь молиться надо, за всех».

Отмечается, что и молитвы, и работа у отшельницы проходят с улыбкой на лице, хотя жизнь ее не легка. Огород, куры, козы — все требует постоянной работы.

Сейчас Агафье Лыковой 74 года. Семья старообрядцев Лыковых бежала от советской власти в Сибирь в начале XX столетия за свободой веры. Здесь, на заимке у реки Еринат в лесах Абаканского хребта Западного Саяна в Хакасии, они и обосновались в 1938 году. Лишь спустя 40 лет, в 1978 году, их случайно обнаружила группа геологов.