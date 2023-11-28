Интересное 28 ноября 2023, 15:01 Mr.Doors: не украшают дом к Новому году 13% россиян

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С приближением Нового года многие россияне начинают украшать жилище, но 13% жителей страны никак не декорируют свой дом. Об этом сообщил Life со ссылкой на исследование Mr.Doors.

Больше трети начинают добавлять новогодние атрибуты только во второй половине декабря. Об этом рассказали 37% участников опроса. Чуть меньше, 31% респондентов, будут украшать жилище за пару дней до праздника. А 19% — создают атмосферу праздника уже в начале месяца.

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