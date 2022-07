Mozilla отправила Мiсrоsоft торт в честь «смерти» Internet Explorer

Компания Mozilla отпраздновала вместе с Microsoft отказ от поддержки Internet Explorer, отправив разработчикам торт с логотипом браузера. Его фотографию разместили в Twitter.

Надпись You were the IE6ing on the cake («Ты был вишенкой на торте») обыграла сокращенное название шестой версии браузера Internet Explorer.

Источник фото: Twitter

Это не первый раз, когда компании обмениваются десертами. В 2006 году создатели Internet Explorer отправили коллегам первый торт, поздравив их с запуском второй версии браузера Firefox. Ответный торт они получили в 2012 году — как поздравление с десятой версией Internet Explorer.

Microsoft с 15 июня прекратила поддержку классического веб-обозревателя. Пользователям предложили перейти на браузер Edge. Цифровой продукт компании пользовался популярностью первые 15 лет после релиза, однако в 2012 году главным конкурентом Internet Explorer стал Google Chrome. Позднее клиентов Microsoft начали переманивать создатели Firefox, Opera и Safari.

Ранее глава Microsoft Брэд Смит сообщил о планах компании свернуть свою деятельность в России. При этом IT-гигант думает о поддержке своих сотрудников, которые останутся в РФ.