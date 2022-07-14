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    14 июля 2022, 02:28

    Mozilla отправила Мiсrоsоft торт в честь «смерти» Internet Explorer

    Microsoft получила подарок от Mozilla после отказа от поддержки браузера Internet Explorer

    Юлия Шелковенко

    Компания Mozilla отпраздновала вместе с Microsoft отказ от поддержки Internet Explorer, отправив разработчикам торт с логотипом браузера. Его фотографию разместили в Twitter.

    Mozilla отправила Мiсrоsоft торт в честь «смерти» Internet Explorer

    Надпись You were the IE6ing on the cake («Ты был вишенкой на торте») обыграла сокращенное название шестой версии браузера Internet Explorer.

    Mozilla отправила Мiсrоsоft торт в честь «смерти» Internet Explorer | Изображение 1Источник фото: Twitter

    Это не первый раз, когда компании обмениваются десертами. В 2006 году создатели Internet Explorer отправили коллегам первый торт, поздравив их с запуском второй версии браузера Firefox. Ответный торт они получили в 2012 году — как поздравление с десятой версией Internet Explorer.

    Microsoft с 15 июня прекратила поддержку классического веб-обозревателя. Пользователям предложили перейти на браузер Edge. Цифровой продукт компании пользовался популярностью первые 15 лет после релиза, однако в 2012 году главным конкурентом Internet Explorer стал Google Chrome. Позднее клиентов Microsoft начали переманивать создатели Firefox, Opera и Safari.

    Ранее глава Microsoft Брэд Смит сообщил о планах компании свернуть свою деятельность в России. При этом IT-гигант думает о поддержке своих сотрудников, которые останутся в РФ.