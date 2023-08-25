Интересное 25 августа 2023, 18:23 МОТ: искусственный интеллект сможет заменить половину офисных работников

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Развитие искусственного интеллекта может угрожать офисным работникам. Такая информация стала известна из исследования, проведенного Международной организацией труда (МОТ). Об этом сообщил «Ридус».

Искусственный интеллект сможет полностью заменить 25% офисных работников, а частично — 50%.

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«В других профессиональных категориях, особенно среди руководителей, профессионалов и технических специалистов, только небольшая часть задач считается подверженной высокому риску, в то время как около четверти из них имеют средний уровень подверженности», — сказанное в исследовании.

При этом сильнее всего от развития нейросетей пострадают женщины, так как их число в офисных должностях больше чем в два раза превышает количество мужчин.