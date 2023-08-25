25 августа 2023, 18:23
МОТ: искусственный интеллект сможет заменить половину офисных работников
Развитие искусственного интеллекта может угрожать офисным работникам. Такая информация стала известна из исследования, проведенного Международной организацией труда (МОТ). Об этом сообщил «Ридус».
Искусственный интеллект сможет полностью заменить 25% офисных работников, а частично — 50%.
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«В других профессиональных категориях, особенно среди руководителей, профессионалов и технических специалистов, только небольшая часть задач считается подверженной высокому риску, в то время как около четверти из них имеют средний уровень подверженности», — сказанное в исследовании.
При этом сильнее всего от развития нейросетей пострадают женщины, так как их число в офисных должностях больше чем в два раза превышает количество мужчин.
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