Мост через Упу построят в Туле

В Туле возведут новый мост через реку Упу. Он свчяжет Зареченский, Советский и Привокзальный округа. Такой информацией поделился глава администрации города Дмитрий Миляев. Об этом сообщила ТСН24.

Политик пояснил, что в последнее время транспортная структура города активно развивается. На данный момент там реализуют множество новых проектов.

«Проектируем расширение въезда у „Красных ворот“, проводим предпроектные работы на Веневском шоссе, приступили к строительству моста через Упу, в планах строительство третьей очереди Восточного обвода. Крупные проекты будут требовать серьезного финансирования», — отметил политик.