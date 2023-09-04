Интересное 04 сентября 2023, 19:09 Москву и Санкт-Петербург признали лучшими городами для карьерного роста

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Большинство россиян назвали Москву одним из самых удачных городов для построения карьеры. Такая информация стала известна из опроса сервиса SuperJob. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Семь из десяти москвичей отметили, что столица является одним из лучших городов для построения карьеры. При этом 57% сказали то же самое про свой город.

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Также четыре из десяти местных жителей назвали Екатеринбург и Казань подходящими для работы. В Нижнем Новгороде только 38% опрошенных назвали свой город привлекательным для карьеры.