Интересное 14 февраля 2024, 18:04 Москвичи смогут оценить запах цветка Язык дьявола в Ботаническом саду МГУ

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В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зацвел цветок Язык дьявола, также известный, как Трупный цветок. Об этом ОТР рассказал куратор коллекции тропических растений Ботанического сада МГУ Виталий Аленкин.

Он отметил, что уже со среды посетители смогут сами убедиться в необычном аромате растения. Причем для этого не нужно будет подходить близко, запах будет распространяться на расстояние до двух метров.

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«То есть не обязательно туда нос свой засовывать, вы и так будете ходить, шарахаться от этого аромата», — объяснил Аленкин.

Цветок Язык дьявола растет в восточной части тропической Азии. Он знаменито тем, что во время цветения пахнет гниющим мясом.

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