Москвичам рассказали о самых популярных именах для новорожденных

Исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, какие имена сейчас являются самыми популярными в Москве среди новорожденных. Об этом сообщила «ФедералПресс».

«Предпочтения москвичей в выборе имен для своих малышей с 2019 практически не менялись. И даже в далеком 1961 году имя Александр, самое популярное имя на сегодня, было одним из распространенных», — рассказала Уханева.

Специалист отметила, что в 2021 году наиболее популярными именами для новорожденных в Москве стали Александр и София (Софья).

В топ пять мужских имен также вошли Максим, Михаил, Марк, Артем. Девочек же чаще всего называют София (Софья), Анна, Мария, Алиса.

Кроме того, в последнее время популярность приобрели исконно русские имена. Мальчиков чаще стали называть именами Ярослав, Гордей, Серафим, Лука, Савва, а девочек — Есения и Злата.