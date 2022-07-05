Ремонт четырех набережных проведут в Москве до конца года

В Москве к концу года планируют завершить ремонт Котельнической, Гончарной, Кремлевской и Берсеневской набережных. На данный момент строители уже организовали расшифку швов гранитной облицовки. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что подобные работы проводят каждые пять лет. Благодаря подобной процедуре набережные будут намного прочнее. При этом политик подчеркнул, что жители города почти не замечают подобные работы благодаря особой процедуре проведения.

«Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок», — объяснил Бирюков.

Работы планируют завершить в середине ноября 2022 года.