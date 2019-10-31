Москва встретит теплое начало ноября

«Еще сутки мы померзнем, — рассказал главный специалист центра погоды „Фобос“ Евгений Тишковец. — В ночь на пятницу к нам заглянет промежуточный гребень, поэтому обойдемся без осадков, подморозит до -2…-4 °С в Москве и до -1…-6 °С в Подмосковье. Днем пройдет фронт, связанный с атлантическим циклоном. Поэтому будет пасмурно, небольшой снег, скромное потепление до 0…+2 °С по Москве и -2…+3 °С по области».

Синоптик указал, что на выходных температура начнет слегка повышаться.

«В субботу — около 0 °С ночью, днем — +2…+4 °С. В воскресенье на градус теплее — 0…+2 °С ночью и +3…+5 °С днем. В понедельник, вторник и среду будет довольно тепло, днем — около +5…+13 °С, даже ночью будет не прохладнее +4…+9 °С. Для начала ноября это очень тепло. Пока установление постоянного снежного покрова не планируется. Но по климату это происходит в конце ноября», — пояснил Тишковец.

Сообщается, что ранее Гидрометцентр России прогнозировал 0 градусов по Цельсию 31 октября.