Интересное 12 апреля 2023, 12:42 «Москва 24»: увидеть запуск ракеты своими глазами можно на космодроме «Байконур»

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Многие мечтают увидеть запуск космического корабля своими глазами. О том, как это сделать и сколько стоит такое развлечение, сообщила «Москва 24».

Стать свидетелем захватывающего события можно на космодроме «Байконур». Стоимость поездки на шесть дней составит примерно 120 тысяч рублей с человека, в тур включено проживание в отеле, экскурсии и питание.

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Также запуск ракеты можно увидеть на космодромах «Восточный» и «Плесецк».

Перед поездкой нужно заранее позаботиться о подготовке всех необходимых документов для пропуска на закрытый объект.