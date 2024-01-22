Интересное 22 января 2024, 11:21 «Москва 24»: ученые выяснили, что правый уклон хвоста у собак означает положительные эмоции, а левый — напряжение

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Группа ученых из Туринского университета, Университета штата Орегон и Римского университета Сапиенца выяснила, что виляние хвостом у собак является способом общения с людьми, причем не всегда однозначным. Об этом написала «Москва 24».

Четвероногие виляют хвостом двумя способами — сдвигая его вправо и влево. Например, правый уклон означает однозначно положительные эмоции, а вот левый — не всегда. Когда хвост отклонен влево, значит собака напряжена или находится в непривычной для себя обстановке.

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Зачастую питомцы машут хвостами в ответ на какое-то лакомство или ласку. При этом очевидно, что в этом момент они испытывают положительные эмоции или сильное возбуждение.