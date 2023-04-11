11 апреля 2023, 17:17
«Москва 24»: пасхальный кулич лучше всего покупать с сухой верхушкой
Православные верующие отметят Пасху 16 апреля. О том, как правильно выбрать куличи для праздничного застолья, сообщила «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Продукты для праздника рекомендуется покупать только в местах санкционированной торговли. При выборе пасхального кулича необходимо обратить внимание на его форму — в выпечке не должно быть неровностей и подгоревших мест.
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Лучше всего остановиться на выборе кулича с сухой верхушкой, в противном случае продукт может испортиться до окончания срока годности.
Пасха
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