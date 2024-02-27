Интересное 27 февраля 2024, 12:40 «Москва 24»: Овнам проще всего создать крепкие отношения с Близнецами и Стрельцами

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Овнам проще всего построить крепкие отношения с Близнецами и Стрельцами, а вот Близнецам будет интересно с Водолеями, которые тоже не могут усидеть на месте. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Ирина Шалева.

Раки будут хорошо себя чувствовать с семейными Тельцами и со стабильными Девами, у Львов получится яркая пара со Стрельцами и Весами. Дев ожидает крепкий союз с Тельцами и Козерогами. Труднее всего Девам будет ужиться с эмоциональными Рыбами.

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Весы смогут создать пару с представителем любого знака, а Скорпионам нужны страстные, глубокие, эмоциональные отношения, например, с Раками и Рыбами. Стрельцам будет интересно с Близнецами, а Козерогам — с Девами.

Водолеи могут смело вступать в отношения с Весами и Близнецами, а Рыбы — создать глубокую эмоциональную связь с представителями знака Рак, добавила специалист.